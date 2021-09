Comienza la Champions League: un choque de gigantes y el Inter de Vidal y Alexis recibe al Madrid

Un choque de gigantes FC Barcelona-Bayern Múnich y el actual campeón Chelsea entra en liza. La Liga de Campeones comienza este martes con los primeros partidos de la fase de grupos.

Para el miércoles, en tanto, la atención estará puesta en el duelo del Inter de Milán, de los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez, recibiendo al Real Madrid a las 16:00 horas de nuestro país en el Estadio San Siro, por la primera fecha del Grupo D.

El mismo miércoles –y a la misma hora– el París Saint-Germain de Lionel Messi visitará al Club Brujas de Bélgica por el Grupo A, que también integra el Manchester City.

