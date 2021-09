Confirman que habrá otra triple fecha de Clasificatoria en octubre

La Roja tendrá como rivales a Perú, Paraguay y Venezuela en su camino a la Copa del Mundo.

Conmebol ratificó este sábado que habrá una fecha triple de Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022 en octubre.

La Roja tendrá como rivales a Perú, Paraguay y Venezuela en su camino a la Copa del Mundo. Los partidos serán el 7, 10 y 14 de octubre. El primer duelo será de visita, los siguientes de local.

Mediante un comunicado, el ente rector del fútbol regional precisó que “octubre constará igualmente de una triple fecha, que al igual que septiembre contará con dos días adicionales para su disputa”.

Hasta el viernes 10 de septiembre las selecciones podrán confirmar los recintos y horarios donde jugarán los compromisos.

jueves 7 de octubre:

Uruguay vs Colombia

Perú vs Chile

Venezuela vs Brasil

Paraguay vs Argentina

Ecuador vs Bolivia

domingo 10 de octubre:

Colombia vs Brasil

Venezuela vs Ecuador

Bolivia vs Perú

Argentina vs Uruguay

Chile vs Paraguay

jueves 14 de octubre:

Colombia vs Ecuador

Brasil vs Uruguay

Bolivia vs Paraguay

Argentina vs Perú

Chile vs Venezuela