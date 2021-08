Conmebol suspende todos los torneos de selecciones juveniles

En total eran ocho competencias que se debían disputar este 2021, algunas retrasadas desde el 2020, pero el organismo decidió que no se disputaran.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó la suspensión de ocho competiciones de torneos juveniles que se debían disputar este 2021. El motivo de que se cancelaran estas competencias es la pandemia de COVID-19 y que la FIFA no organizará los mundiales.

En una reunión directiva la Conmebol decidió que no se llevará a cabo el sudamericano masculino sub 20 que se iba a disputar en Venezuela, ni tampoco los torneos de la sub 17 y sub 15.

Del mismo modo, el organismo canceló definitivamente los campeonatos femeninos sub 20 y sub 17 que estaban programados para el 2020 y que habían sido retrasados por la pandemia.

El sudamericano sub 20 de playa tampoco se disputará, ni las Copa América femenina y masculina de futsal, que también estaban programadas para este año.

“Cuatro de estas competiciones eran clasificatorios a torneos mundiales de las respectivas categorías y que fueron cancelados por la FIFA con anterioridad”, explicaron desde Conmbeol.

“Sumado a esto, la pandemia actualmente en curso ha obligado a replantear la planificación de todos los certámenes”, agregaron.