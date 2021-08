Cristian Garín no pudo ante John Isner en su estreno en el Masters de Toronto

El tenista chileno Cristian Garín (20° ATP) perdió este miércoles ante el estadounidense John Isner (30°) en su estreno en el Masters de Toronto y se despidió en la segunda ronda del torneo canadiense.

La primera raqueta nacional se inclinó en tres sets; por 4-6, 6-3 y 6-4 , en dos horas y 14 minutos de juego.

Garín comenzó dominando y con un quiebre en el primer set se puso en ventaja en 48 minutos. Sin embargo, el norteamericano no volvió a ceder un servicio y con un quiebre en el segundo y tercer set acabó llevándose el partido.

Mal inicio del chileno en la gira norteamericana sobre cemento previa al Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam de la temporada que comienza a fines de agosto.

Big, bad and through to the round of 16 💪 @JohnIsner powers past Cristian Garin 4-6 6-3 6-4 at #NBO21 pic.twitter.com/7KGJghtvc0