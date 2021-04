Cristian Garín no puede ante Kei Nishikori y se despide en su estreno en Conde de Godó

El tenista chileno Cristian Garín (22° ATP) perdió este miércoles ante el japonés Kei Nishikori (39°) y se despidió en su estreno en la segunda ronda del ATP 500 de Barcelona, conocido como torneo Conde de Godó.

La primera raqueta nacional se inclinó en tres sets, por 7-6 (7/5), 4-6 y 6-1, en dos horas y 36 minutos de juego.

Tras un apretado inicio de partido que terminó con el tie break para el asiático en el primer set, el “Tanque” logró quedarse un poco más cómodo con la segunda manga.

Sin embargo, Nishikori arrasó en el set decisivo y en 40 minutos selló su victoria, la segunda en el torneo tras debutar el lunes con un triunfo sobre el argentino Guido Pella (50°) .

Ahora el japonés se medirá ante el español Rafael Nadal (3°), quien antes derrotó al bielorruso Ilya Ivashka (111°).

🎾🔚 Game, set and match for @keinishikori 🇯🇵 🔥 who beats Cristian Garin 🇨🇱 in 3 sets (7-6, 4-6, 6-1) #BCNOpenBS #ATP #ATPTour pic.twitter.com/Ft0quME11r