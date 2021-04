Kei Nishikori vence a Guido Pella y será rival de Cristian Garín en su estreno en Conde de Godó

El japonés Kei Nishikori (39° ATP) venció este lunes al argentino Guido Pella (50°) en la primera ronda del ATP 500 de Barcelona, conocido como torneo Conde de Godó, y será el rival de Cristian Garín (22°) en el debut del chileno en la segunda ronda del certamen.

El asiático se impuso durante la presente jornada en tres sets, en dos horas y 41 minutos de juego, por 4-6, 7-6 (7/4) y 6-2.

La primera raqueta nacional quedó libre en el inicio del torneo debido a su condición de decimotercer sembrado, por lo que su debut ante Nishikori será este miércoles en horario por confirmar.

Come back complete! @keinishikori 🇯🇵 wins in three and will play against @Garin_Cris 🇨🇱 in the 2nd round💥 (4-6,7-6,6-2) 🎾 pic.twitter.com/m56L5DFYbt