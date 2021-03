Club Deportes Antofagasta arriesga millonaria multa por vacunar contra el COVID-19 a su plantel

La institución deportiva inoculó a sus jugadores y cuerpo técnico sin estar dentro de los grupos anunciados por el Minsal.

Polémica causó la noticia sobre la vacunación masiva que tuvo el plantel del Club Deportes Antofagasta, puesto que jugadores y staff técnico recibieron la primera dosis de la inoculación contra el coronavirus.

Situación irregular considerando que ni desde la ANFP, como desde el Ministerio de Salud, han otorgado los permisos para que los deportistas reciban las dosis para combatir la pandemia.

Según publicó El Mercurio el delantero del CDA, Tobías Figueroa, indicó: "Viajamos cada 15 días, estamos en aeropuertos en contacto con gente que no conocemos y exponemos a nuestras familias", justificando el por qué de su vacunación.

Por su parte Jorge Sánchez, presidente del club, comentó que la vacunación se dio luego de elevar "una solicitud a través del servicio de salud local y se concluyó que estamos dentro de la población de riesgo, o no sé el nombre técnico con que nos calificaron, porque viajamos mucho. Somos como los profesores, podermos poner en riesgo al resgo de la población. Más encima, ahora estamos en la Copa Sudamericana".

Una acción que no fue bien vista desde la ANFP, ya que desde Quilín César Kalazich, coordinador general de la Comisión Médica de la entidad rectora, indicó al matutino que "no existe ninguna disposición ministerial ni de la ANFP respecto a eso. No hay una política desde el Ministerio de Salud ni del Deporte para la vacunación de deportistas".

Además, el representante médico del fútbol chileno recordó que "el tema se ha ido resolviendo en la medida que la gente llegue a la edad en que le corresponde o tenga enfermedades crónicas".

Ante esta vacunación "adelantada", el elenco nortino arriesga un sumario sanitario, además de multas que pueden superar los 50 millones de pesos.