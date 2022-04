El Lyon de Tiane Endler derrota al PSG y se instala en la final de la Champions League femenina

La histórica futbolista chilena jugó de titular ante su ex equipo.

El Lyon se clasificó este sábado para la final de la Liga de Campeones femenina de fútbol, eliminando al París Saint-Germain, tras su victoria 2-1 en la capital en la vuelta de su semifinal, después de haberse impuesto ya 3-2 en la ida.

Los tantos de Ada Hegerberg (14) y Wendie Renard (84) dieron la victoria al Lyon, que se enfrentará en la final de la Champions al FC Barcelona, el 22 de mayo en Turín.

Reuters Lee También > Brereton sin Premier: Blackburn es goleado y se queda sin ninguna opción de ascender

El PSG-Lyon de este sábado se jugó en el estadio Parque de los Príncipes de la capital, donde se batió el récord de público en Francia para un partido de clubes femeninos, con 43.254 personas, lo que dejó atrás la plusmarca de noviembre de 2019 con 30.661 para un Lyon-PSG.

La golera nacional, ganadora del premio The Best a mejor guardameta del mundo, fue titular ante su ex escuadra y tuvo un buen cometido.