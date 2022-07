Endler y clasificación al repechaje: "Deberíamos estar más arriba. Necesitamos trabajar mejor"

La capitana de la Roja hizo una dura crítica del torneo que jugó Chile y llamó a todos al equipo y el cuerpo técnico, a ser autocríticos.

Tiane Endler y Carla Guerrero comentaron la clasificación de Chile al repechaje del Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023 luego de vencer en penales a Venezuela, tras empatar 1-1 en el partido por el quinto puesto de la Copa América 2022.

En entrevista con T13, Endler manifestó estar contenta por el resultado por un sabor amargo ya que consideraba que el equipo debió llegar más lejos en el torneo: "Como equipo nos merecemos más. Deberíamos estar más arriba. Necesitamos trabajar mejor y no deberíamos llegar a esta instancia. Tenemos suerte, tenemos la posibilidad de clasificar a un mundial y tenemos que tomarnos con la seriedad que corresponde el proceso de selección", sostuvo.

La golera del Lyon además hizo un análisis de lo que fue su rendimiento en el torneo, recalcando que "uno siempre quiere hacer lo mejor": "Si bien en algunos juegos no tuve mis mejores partidos creo que fue algo regular. No creo que pase por nosotros tampoco el resultado. No nos podemos conformar con lo que hemos logrado hasta ahora. Tenemos que seguir creciendo como equipo, selección, fútbol femenino y para eso necesitemos que nos acompañen".

"Hay que ser autocríticos todos, no solo yo. Todo el equipo, todo el cuerpo técnico , porque si queremos pelear el repechaje y queremos conseguir un cupo al mundial no podemos jugar así", agregó.

La portera también comentó los rumores sobre una posible salida del técnico José Letelier en caso de no haber asegurado el repechaje: "Eso lo tendráque ver la ANFP. Ellos tendrán que evaluar los resultados que hemos obtenido y evaluar los procesos. También tenemos que evaluarnos nosotras y ver si seguimos en esto o no", precisó.

Por otro lado, Carla Guerrero, quien anotó el penal del triunfo, mostró su felicidad por seguir en carrera para ir al mundial pero también fue autocrítica sobre el rendimiento del equipo: "Vamos a tener que seguir preparándonos. Creo que quedamos un poco cortas en todo sentido y este equipo está para mucho más. Estamos al debe con la gente que se ha portado bien con nosotras", dijo.