El enojo de Cristiano Ronaldo con su DT tras derrota que dejó a Portugal en el repechaje para Qatar

Serbia se clasificó para el Mundial de Qatar 2022 al ganar in extremis por 2-1 al Portugal de Cristiano Ronaldo, que disputará la repesca , este domingo en Lisboa en la última jornada de las eliminatorias europeas.

El equipo luso se había puesto por delante en el minuto 2 con un gol de Renato Sanches, pero Serbia le dio la vuelta al marcador gracias a Dusan Tadic (35’) y a un cabezazo que vale un Mundial de Aleksandar Mitrovic (90’).

"Jugamos con temor y con alguna ansiedad. La responsabilidad es mía", admitió el seleccionador luso Fernando Santos a la RTP, que quiso mandar un mensaje tranquilizador: "Vamos a estar en Qatar".

🤩 Unbelievable! Serbia, against all odds, come from behind to beat Portugal in Lisbon and reach the #WorldCup ✔️@FSSrbije | #WCQ pic.twitter.com/3HLXemABJd