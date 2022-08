Esposa de Medel cuenta cómo se llevaba con su fallecido suegro: "Lo quería como si fuera su hijo"

"Iba a todos lados con él, al entrenamiento, al estadio. Era súper fan, colgaba sus camisetas en el trabajo", afirmó Cristina Morales.

El fin de semana pasado, Gary Medel sufrió la muerte de su suegro, José Luis, a los 65 años producto del Covid-19.

El padrastro de Cristina Morales falleció en España, donde se encontraba internado en un hospital de Granada debido a su delicado estado de salud.

En conversación con LUN, la periodista relató como era la relación que mantenía su padre con su marido.

"A Gary lo quería como si fuera su hijo. Iba a todos lados con él, al entrenamiento, al estadio. Era súper fan, colgaba sus camisetas en el trabajo. Él no tuvo hijos biológicos, sus hijos éramos mi hermano mayor y yo, y a Gary también lo quiso mucho", indicó.

La comunicadora contó que su padre había jubilado hace poco, y que el cigarro le jugó en contra tras contagiarse de coronavirus.

"Él era guardia civil. Se jubiló en abril cuando cumplió 65 años y murió ahora. Toda la vida trabajando para morir de Covid", señaló.

"Él fue fumador muchos años, pero el Covid pues le fulminó. El virus acelera la muerte en personas que tengan alguna patología", aseveró.

Días previo a su fallecimiento, la influencer tuvo un mal presentimiento, por lo que viajó desde Madrid a Granada junto a sus hijos, Danilo y Alessandra. "Sentí una angustia muy rara, dije: tengo que verlo ya", contó.

Sobre su último encuentro, Cristina contó que lo vio muy deteriorado. "Hablábamos por videollamada y pensé que quizás estaba resistiendo para alcanzar a verme a mí. Yo era su regalona. Así que de un día para el otro viajé de Madrir a Granada. Mi madre esperó con mis hijos en la puerta del hospital", relató.

"Pasamos la cena juntos, charlamos, nos dijimos cosas bonitas, le di la mano. Lo peiné, lo perfumé, le limpié sus gafas. Y el sábado antes de irme también fui otro ratito", añadió.

"El sábado me fui a Madrid y él se murió esa misma noche. Es como que se quedó tranquilo para marchar en paz, como que me estaba esperando. No sufrió al menos. Los doctores nos habían dicho que el lunes lo mandaban a la casa, pero iba a tener secuelas grandes: su vida iba a ser conectado a una máquina de oxígeno, del sofá a la cama. Nadie nos dijo que se iba a morir", contó.

El futbolista nacional no pudo despedirse de su suegro, ya que el día de su funeral porque le tocó jugar su primer partido oficial de la temporada con Bologna. La periodista contó que su padre era fanático del futbolista nacional. "Él era súper fan del Real Madrid. Y me decía, por Danilo, ¿un nieto jugador del Madrid? Así como soñando. Y yo le dije: quién sabe el futuro, pero todo es posible", aseguró.

"Y Gary lo llamó varias veces al días desde Bologna, en el entrenamiento, en el camarín, en casa. Mi padre me dijo también: Gary se ha portado un 10, súper pendiente de mí", indicó.