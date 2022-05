"Cómo nos estafó Colo Colo": Hinchas de Cruz Azul destrozan a Iván Morales

América y Cruz Azul igualaron sin goles el sábado pasado en el Estadio Azteca de Ciudad de México, por la 17ª fecha del Clausura mexicano.

El delantero chileno Iván Morales fue titular en los cementeros, recibió amarilla a los 33 minutos de juego por una fuerte entrada y salió reemplazado a los 57’, en la segunda etapa, por el mexicano Santiago Giménez.

Ese tiempo le bastó al ex Colo Colo para acaparar las críticas de los hinchas, quienes incluso apuntan a su supuesto aumento de peso.

Iván Morales me desespera!!! Además engordó a más no poder, no corre, no brinca no tapa salidas, no hace nada! Yo no sé porque no meten a Santi.