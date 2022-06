Falcón desdramatizó empujón de Quinteros: "Soy un jugador con un temperamente que ya conocen"

El magro empate albo ante Temuco por Copa Chile estuvo marcado por el episodio protagonizado por el defensor y el técnico del cacique.

El defensa de Colo Colo, Maximiliano Falcón, abordó el magro empate de Colo Colo ante Deportes Temuco en el Estadio Monumental por la tercera ronda de Copa Chile.

Uno de los puntos que más polémica generó del encuentro fue cuando el técnico albo, Gustavo Quinteros, empujó al uruguayo en pleno partido para apartarlo de un entrevero que tenían jugadores de ambos equipos . El charrúa había sido amonestado con anterioridad.

Agencia Uno - Maximiliano Falcón

"Son cosas de partido, nada más. Soy un jugador con un temperamento que ya conocen , que quiere ganar. Yo fui a preguntarle al muchacho cómo estaba, que le faltaba el aire", aseguró el defensa según publicó TNT Sports.

Falcón incluso aseguró que estaba hablando sin inconvenientes con el jugador de Temuco en dicho momento: "Todos sabemos que cuando pasan estas cosas, se hace foco. Cuando me pasa a mí, aún más. Pero esto es fútbol, los dos queremos ganar y él (Quinteros) es una persona con temperamento y eso queda dentro de la cancha", precisó.

Por último, el defensor respondió a la crítica directa que el estratega hizo sobre la gran cantidad de amarillas que suele recibir: "Voy siempre al roce, que quiere ganar, y eso me lleva a ser amonestado. He mejorado mucho en eso, porque cuando llegué me sacaban muchas amarillas por protestar", dijo.