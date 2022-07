Felicevich y vuelta de "Generación Dorada" al torneo chileno: "Ojalá que no"

El representante de Medel, Vidal y Sánchez, entre otros, aseguró no tener participación en las partes accionarias de clubes como la "U" y La Serena.

Fernando Felicevich es uno de los hombres fuertes del fútbol chileno: es el representante de una gran cantidad de jugadores, muchos de ellos, símbolos de la "Generación Dorada", la más exitosa de la historia del país.

Sin embargo, en el último tiempo se han difundido versiones que apuntan a que el argentino estaría detrás de varios clubes del campeonato local y que, incluso, tendría poder de decisión a la hora de armar nóminas para la selección chilena.

En entrevista con El Deportivo de La Tercera, Felicevich explicó su relación con los clubes, jugadores y el futuro de algunos de los más destacados nombres de La Roja.

El rol de Felicevich en Universidad de Chile

Al respecto de los rumores que lo colocaban como supuesto dueño de los azules, el argentino fue tajante: "No. Ya lo dije muchas veces. No tengo nada que ver con la propiedad de la U. No tuve, no tengo y no voy a tener jamás una participación accionaria ni en la U ni en ningún otro equipo de fútbol. No es parte de mi negocio, no me dedico a eso".

Además, de la misma forma rechazó cumplir ese rol en Deportes La Serena, donde "el dueño de La Serena es mi amigo (Cristián Contador). Yo lo metí en el baile y trato de ayudarlo en todo lo que puedo".

"Me da risa. Son mentiras que se inventaron en algún momento y quedaron en nada", agregó.

La vuelta de la Generación Dorada al fútbol chileno

Arturo Vidal fichó por el Flamengo tras su paso por el Inter de Milan, tomando la radical decisión de dejar el balompié europeo para competir en la exigente liga brasileña con el campeón de la Copa Libertadores.

Sin embargo, otros de sus representados (como Gary Medel y Alexis Sánchez), no pasan por su mejor momento en el viejo continente.

Al respecto, Felicevich fue consultado por un posible regreso de los icónicos seleccionados a los clubes chilenos de los cuales son hincha: Universidad Católica y Universidad de Chile, respectivamente.

El trasandino confirmó que Colo Colo no intentó traer de vuelta al torneo local a Arturo Vidal, además de afirmar que en el caso del "Pitbull", "es un sueño de Gary y voy a hacer lo posible para que pase... Va a pasar".

Sobre el "Niño Maravilla", Felicevich adelantó que es "otro animal competitivo que quiere seguir en el más alto nivel, compitiendo por títulos, por seguir ganando y demostrando que está vigente. Vienen un par de años muy buenos en la carrera de Alexis".

Sin embargo, declaró como "difícil" que el ex Arsenal arribara a los laicos.

Pero el representante fue más allá y avisó que no espera que los futbolistas señalados como "Generación Dorada" vuelvan a Chile. "Ojalá que no", zanjó.

"No lo veo como un paso necesario. No tienen nada que cerrar. Hicieron unas carreras maravillosas. El final de la carrera en el club de sus amores no es un paso que me parezca obligatorio ni necesario", expresó.