Gabriel Suazo (capitán de Colo Colo) y su lado gamer: "En mi canal de Twitch no se habla de fútbol"

El capitán de Colo Colo dialogó con T13.cl sobre su rol como streamer, detallando sobre cómo se ha adaptado a este mundo digital fuera de la cancha.

Capitán de Colo Colo, campeón vigente de Copa Chile y líder del Campeonato Nacional, fanático de Hunter x Hunter, streamer y pronto a lanzar su serie de Minecraft llamada "Mecaland".

Ese es el perfil de Gabriel Suazo, quien a sus 24 años tomó la posta de Esteban Paredes para comandar a la escuadra alba, pasando por momentos complejos como el peligro de bajar a Primera B y también por los más alegres, como ser punteros y serios candidatos al título de este año. Una montaña rusa de emocione en sólo siete meses.

El capitán en stream

El volante y lateral del "Cacique" -según se dé cada partido- rompe con la "norma" de no mostrar mucho sobre su vida fuera de la cancha y por las noches abre las puertas digitales de su hogar para conversar con una emergente comunidad y crear contenido para las plataformas digitales como Twitch.

Precisamente en esa plataforma, "Gabi" estuvo de invitado en el canal de T13envivo y afirmó que en su rol de referente del actual plantel colocolino "repercute más lo que uno pueda hacer o no, eso está claro, por eso lo tomo con responsabilidad".

Por eso es que tomó esta opción de comunicar mediante un canal de videojuegos, lugar donde llegan aficionados a los juegos e hinchas del fútbol tanto de Colo Colo como también de otros equipos del fútbol nacional.

"Esta faceta de Twitch, tiene esa característica que me pueden conocer más como persona, de cómo hablo con mis amigos, de qué me rio, eso me gusta mucho", enfatizó.

Una vida junto a los videojuegos

"Yo he jugado consola de pequeño", recordó "Gaby" comentando su afición por los juegos de sagas como Pokémon o más contemporáneas como Fall Guys, Rocket League y hasta Minecraft donde está pronto a lanzar su propia serie llamada "Mecaland".

Suazo contó que "el que me motivó a mi para hacer stream es Ushikai ", creador de contenido con el cual compartió directos con los que fue descubriendo este mundo.

"Ahí empecé a interactuar, el tema de jugar en vivo. Ahí él me dijo que tenía un buen carisma para hacer stream". Algo que combina con su trabajo de ser futbolista profesional, ya que no emite los días antes de partido.

Con relación al manejo de su canal, Suazo apuntó que la experiencia le ha traído nuevas habilidades, tales como el uso de softwares o la creación de sus propios emotes (los stickers de Twitch). "Me entretengo y aprendo", subrayó.

Mano dura con los haters

Con respecto a quienes llegan a su canal con malas vibras o comentarios poco amables, Gabriel Suazo manifestó que "siempre puede haber gente que tire algo, pero siempre están los moderadores y la gente que te ayuda".

Per ante todo expresó que "se ha formado una comunidad muy linda".

Y como el levantar transmisiones en Twitch es parte de su distracción fuera de la cancha, el atleta indicó que "esto me hace feliz, me lo paso muy bien, me distraigo de lo que hago día a día, y una de las reglas más importantes en mi canal no se habla de fútbol.

A eso agregó que hasta en su canal de Discord está "prohibido" hablar de esto, por lo que se creó un subcanal para tocar estos temas.

Superclásico a la vista

Suazo, quien tomó la jineta tras Esteban Paredes, también tuvo palabras sobre el Superclásico de este domingo frente al Club Universidad de Chile donde recordó la racha goleadora del otrora comandante del ataque colocolino.

"Esteban prometía un gol y lo hacía", por lo que en su puesto Suazo dijo que "lo único que puedo prometer es que vamos a dejar todo en la cancha para ganar ese partido. Tanto como lo quieren los hinchas y cómo lo queremos nosotros".

Además reiteró: "Nosotros vamos a ganar el partido sí o sí, no hay otra mentalidad en la cabeza", un resultado con el que ampliarían la seguidilla de triunfos sobre la "U", además de seguir encaminados como sólidos líderes del Campeonato con miras al título.