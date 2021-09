Garin y su clara derrota ante Gombos: "Una de las más duras que he tenido. No me lo esperaba"

El capitán del equipo chileno Nicolás Massú sostuvo que a pesar de la caída, su confianza en el equipo no ha cambiado en nada: "Tengo todas las expectativas de que este grupo va a hacer cosas importantes en los próximos 10 años", dijo.

El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, junto con la raqueta número 1 del país, Christian Garin, comentaron la derrota por 3-1 en la serie ante la Eslovaquia, que obliga al equipo nacional a postergar su regreso al Grupo Mundial y jugar un repechaje contra un rival proveniente de la Zona Americana 1.

El primer en hablar fue Garin, 17 del mundo, que sufrió una dolora caída por 6-0 y 6-1 en 50 minutos ante Norbert Gombos (115°), derrota que cerró la serie a favor de los europeos.

"Es muy difícil de hacer un análisis. Es una derrota dura, de las más duras que he tenido. No me lo esperaba... no hay mucho más que decir. Pude haber hecho algo más, sí, pero también hay que darle mérito a Gombos). Nunca lo había visto jugar así. Una cancha desde el primer día muy rápida. Las condiciones eran totalmente a favor del equipo de ellos", sostuvo.

Massú: "Hay que aprender de esto y preparar lo que viene"

Quien también no ocultó su decepción fue Massú, quien si aseguró que la serie estaba cerrada pero que el deporte era así: "Obviamente que ayer (viernes) después del 1-1, hoy (sábado) teníamos la esperanza de poder cerrar esta serie. No fue así. A veces las cosas se nos han dado anteriormente, otras no. Hay que seguir trabajando. Ellos jugaron bien, tuvimos nuestras ocasiones", dijo.

Sobre la derrota de Garin, Massú aseguró que tenía las esperanzas de un triunfo del iquiqueño pero que se dieron una serie de factores: "Gombos jugó inspiradísimo. Creo que jugó impresionante. Christian trató de resolver el buen juego de él de todas las formas, siguió peleando hasta el final, intentó pero hay veces que las cosas uno no las puede ir solucionando. Esta vez no se pudo", precisó.

En ese sentido, Massú le dio el mérito al jugador eslovaco y "hay que aprender de esto y preparar lo que viene".

Por último, el doble medallista de oro dijo que más allá de la derrota tiene plena confianza en el equipo chileno: " T engo todas las expectativas de que este grupo va a hacer cosas importantes en los próximos 10 años . A mi esta derrota no me cambia absolutamente nada mi manera de pensar y sigo creyendo en este grupo igual que hacer tres días, igual que hace siete años. Vamos a llegar al grupo mundial y me algro que los jugadores más jóvenes estén cada vez mejor y tengamos un equipo más completo", aseguró.

"Tenemos una revancha en febrero, vamos a ver con quien nos toca, y vamos a ir con todo", sentenció.