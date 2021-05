Guardiola revela el mejor momento de la celebración del City: "A las 22:30 llegaron pizzas"

El entrenador español relató cómo fue el festejo por el nuevo título de la Premier League.

Pep Guardiola se proclamó campeón de la Premier League al mando del Manchester City de manera anticipada. La caída del Manchester United la semana pasada le dio la corona a los ciudadanos, quienes siguen fuertes en la liga local, y ahora pensando en la final de Champions League frente al Chelsea.

Pero antes de salir de vacaciones el City debe jugar los últimos encuentros de la liga inglesa, siendo el Newcastle el próximo escollo a sortear. Y fue en la conferencia de prensa previa a este encuentro donde Guardiola conversó con la prensa como el campeón de la liga.

Y el tema "festejos" fue uno de los temas por los cuales se le consultó a Pep, quien generó varias risas por el momento más destacado que tuvo la velada, bajo su mirada.

"Bebimos, bailamos y nos abrazamos, nos fuimos a la ciudad deportiva dentro de nuestra burbuja. A las 23:30 llegaron pizzas y fue el mejor momento de la noche. En Inglaterra las fiestas son casi sólo de alcohol, sin comida, y no sé por qué. ¡Cuando llegaron las pizzas fue el mejor momento!", expresó el adiestrador.

Además el catalán ademas se refirió a los mensajes que recibió de Jürgen Klopp y Carlo Ancelotti: "Los vi, aunque todavía no les he podido contestar. Lo haré porque los admiro mucho. Tengo la sensación de que cada temporada los rivales son más fuertes y los entrenadores son mejores. No me esperaba ganar tres ligas en cuatro años, si os soy sincero. Klopp ha sido una inspiración para mí porque mediante sus equipos en Dortmund o Liverpool me ha convertido en un mejor entrenador".