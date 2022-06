Hinchas ecuatorianos se burlaron de Eduardo Vargas durante Copa Libertadores: "No van al Mundial"

Cuando el delantero chileno se disponía a entrar al terreno de juego durante el partido entre el Emelec y Atlético Mineiro, fue víctima de las burlas de la hinchada local.

El Atlético Mineiro consiguió un empate 1-1 en su visita a Guayaquil para el duelo de Copa Libertadores ante Emelec, partido válido por los octavos de final de la competición.

El delantero chileno Eduardo Vargas, vio acción en el cuadro brasileño, tras ingresar en el minuto 84 cuando el partido ya estaba empatado a un gol.

AFP - Eduardo Carlezzo y Pablo Milad Lee También > Caso Byron Castillo: El error que cometió Chile y que le habría costado perder el fallo en la FIFA

Fue en ese momento que el atacante nacional fue víctima de burlas por parte de los hinchas de Emelec, quienes le recordaron que Chile no va al Mundial de Qatar 2022.

" No van al Mundial, no van al Mundial ", gritaban los fanáticos, cuando Edu Vargas se preparaba para hacer su ingreso a la cancha.

Cabe recordar que Chile denunció a Ecuador por la inscripción irregular del jugador Byron Castillo en las Eliminatorias Sudamericanas, fallo que no fue favorable para La Roja.

REVISA AQUÍ EL MOMENTO