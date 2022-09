Horacio de la Peña: "Chile lo echó al Chino (Ríos)"

El ex ayudante técnico del equipo chileno de Copa Davis dijo además que "el tenis chileno no tiene identidad".

El ex tenista argentino radicado en Chile, Horacio de la Peña, dio una entrevista donde se refirió al plebiscito de salida y al ex número del mundo, Marcelo "Chino" Ríos.

En diálogo publicado por Emol, el ex ayudante técnico del equipo chileno de Copa Davis aseguró que Ríos, quien se manifestó por el Rechazo, podría aportar mucho al tenis nacional pero que lo "echaron" del país.

"Sería buenísimo, pero no tiene sentido. C hile lo echó al Chino (...) Sí, lo echó. Con una política… Ríos es muy de derecha, muy profesional . No le gustan los vagos, no le gustan las cosas sociales. No le gusta la gente holgazana, la gente que trabaja por ser amigo. Lo dice todo el tiempo, y Chile va en otra línea", aseguró.

De la Peña también se mostró crítico con la propuesta de la nueva Constitución, asegurando que "arruinaría al país" y habló directamente del Presidente Gabriel Boric y su gestión: "Yo creo que le faltan 15 años de experiencia como para poder hacer algo bueno por Chile. Es demasiado joven, demasiada poca experiencia. Está aprendiendo en un país muy rico", aseguró.

Garin y la identidad del tenis chileno

El argentino también aseguró que el tenis chileno no tenía identidad: "¿Cómo juegan los chilenos? No sabés. Fernando González a los garrotazos, Nicolás Massú las mete, el Chino Ríos es talento. El tenis chileno no tiene identidad", dijo.

Igualmente, habló sobre las raquetas nacionales de la actualidad, como Cristian Garin y Alejandro Tabilo.

"Yo creo que el tenis chileno es un tenis más rápido por la altura, debería ser más agresivo, más a dos o tres pelotas como jugaba el Chino Ríos, como trata de jugar Tabilo. Yo a Garín lo haría jugar más tenis (Guillermo) Cañas que el tenis de dos pelotas, que a veces erra mucho. El tenis de Guillermo Cañas, una y una de derecha. Garín es un jugador muy fuerte de abajo, con muy buena estructura física, muy buena recuperación. Yo no jugaría a dos pelotas si tuviera su tenis", agregó.