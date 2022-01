"Por encima de mi ideología": Vecchio (reconocido "antivacunas") cuenta por qué decidió vacunarse

El ex jugador de Unión Española y Colo Colo, quien junto a su familia habían optado por no recibir la vacuna, dio positivo en el inicio de la pretemporada de Rosario Central.

El ex volante de Unión Española y Colo Colo Emiliano Vecchio, hoy capitán de Rosario Central, club del cual además es hincha, sorprendió con una decisión que va en contra de lo que públicamente ha declarado.

El argentino de 33 años, reconocido "antivacunas" , contó que se vacunará contra el COVID-19 para no perjudicar al club, pues en caso de no hacerlo no podría participar en las competencias organizadas por la AFA.

“Central está por encima de todos y de todo, el amor por este club está por encima de mi ideología. Vamos todos juntos por este sueño hermoso. Vamos Central”, expuso el jugador en su cuenta de Instagram.

Según Olé , hace algunos días el representante del futbolista, Sergio Lami, explicó que “Emiliano tiene una convicción y una ideología de vida que la mantuvo siempre en donde ellos no se vacunan, no toman antibióticos, van por una vida mucho más natural, se respaldan y resguardan en esos métodos”.

El ex Colo Colo, quien junto a su familia habían optado por no recibir la vacuna, dio positivo en el inicio de la pretemporada del “Canalla”.