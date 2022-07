Ignacio Valenzuela sobre la Roja en Copa América Femenina: "Es un buen momento para ganar el título"

Canal 13 emitirá esta tarde, desde las 16:40 horas, el debut de la Roja en la IX edición de la Copa América Femenina, en directo desde el estadio Pascual Guerrero de Cali.

En el partido, las seleccionadas dirigidas por José Letelier y capitaneadas por Tiane Endler se jugarán la posibilidad de posicionarse para obtener el título, además de optar por uno de los tres cupos directos y dos repechajes para la Copa Mundial Femenina de 2023 , dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024 y otros tres para los Panamericanos de 2023.

Como de costumbre, las transmisiones contarán con los comentarios de Juan Cristóbal Guarello y Magdalena López, y con el relato de Ignacio Valenzuela.

“Es un buen momento para que Chile trate de ganar el título porque está a la altura de las 3 o 4 mejores selecciones de América. Aunque vamos a tener que jugar contra el local, en nuestro grupo no está Brasil, que es siempre el rival a vencer en esta Copa, porque ha ganado 7 títulos y sólo perdió una con Argentina. Chile tiene que aprovechar el trencito de clasificación tras quedar para el mundial Sub 17, además de buscar la revancha por la Sub 20. Hoy tendremos la oportunidad de ver en plenitud a esta selección que lo ha hecho prácticamente todo”, señala el relator Ignacio Valenzuela.

“Chile viene de ser subcampeón de local, con buenos resultados recientes. Tal como ocurrió con los hombres, hay un tema de recambio generacional que no es fácil, porque la generación Sub 17 clasificó pero no la Sub 20. Sin embargo, el grupo que le tocó a Chile no es tan complicado, porque no está ni Argentina ni Brasil. En cuanto a Paraguay, es un equipo al que se le gana a nivel femenino, y el campeonato local está en plenitud, así que esperamos que Chile se meta a la ronda final”, añade el comentarista Juan Cristóbal Guarello.

“Creo que es un escenario muy diferente al que vimos para la Copa América de 2018, porque si bien en esa ocasión la Roja tenía un gran nivel, tal como ahora, en esta ocasión las demás selecciones están también subiendo su nivel, como lo vimos en los amistosos con Venezuela. Creo que nos va a ir bien, porque la Selección tiene un buen trabajo, pero hay varias cosas que tiene que trabajar el técnico. Si las corrige, tenemos todas las chances de clasificar para el Mundial”, dice por su cuenta Magdalena López.

Luego del enfrentamiento de hoy, Canal 13 transmitirá los tres siguientes encuentros de la Selección Chilena , contra Ecuador el jueves 14 (19:50 horas), contra Bolivia el domingo 17 (16:50 horas) y contra Colombia el miércoles 20 (19:50 horas).

