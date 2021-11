La impresionante patada en el cuello que marcó la goleada de Alemania por 9-0 sobre Liechtenstein

Alemania goleó 9-0 a Liechtenstein este jueves en el Volkswagen Arena, en Wolfsburgo, por las Clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Más allá de la goleada, y que antes de la media hora de juego los dueños de casa ya ganaban por 4-0, la imagen que dio la vuelta al mundo fue la expulsión del defensor Jens Hofer , dejando a la visita con un hombre menos en apenas 9 minutos.

Liechtenstein's Jens Hofer got a straight red card after this high boot on Leon Goretzka 😳 pic.twitter.com/AavMaSIbrl