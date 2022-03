Inter dice adiós a la Champions: venció a Liverpool en Anfield con Vidal y Alexis pero no le alcanzó

Inter de Milán se despidió este martes de la Champions League 2021-2022, con una victoria por la cuenta mínima sobre Liverpool en Anfield por la revancha de los octavos de final.

En la ida, disputada el pasado 16 de febrero en San Siro, el equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal perdió 0-2 , por lo que en el partido de vuelta debía ganar al menos por dos goles de diferencia en Inglaterra. Sin embargo, este resultado no le alcanzó para extender la definición.

Alexis y Vidal comenzaron el partido como titulares en el equipo italiano, pero el delantero fue expulsado a los 63 minutos de juego por una dura entrada.

