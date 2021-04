"Estaba gordo": Iván Morales repasa sus últimos meses y la presión de ser el sucesor de Paredes

El delantero albo se refirió a su buen pasar en el campeonato en marcha, donde es uno de los buenos elementos que maneja Gustavo Quinteros.

Con 21 años Iván Morales fue el encargado de tomar la posta en la delantera de Colo Colo tras la partida de Esteban Paredes, quien actualmente defiende la camiseta de Coquimbo Unido. En el pasado el joven jugador ha estado envuelto en polémicas por mal comportamiento fuera del campo, los que al parecer hoy en día pareciera quedar en el pasado.

Y es que el artillero colocolino es uno de los atacantes más destacados del Campeonato Nacional 2021, respondiendo a la confianza depositada por Gustavo Quinteros desde la dirección técnica.

Y fue el mismo jugador quien indicó que tomar el puesto de Paredes es una presión añadida para un goleador, teniendo en cuenta las marcas históricas que logró el "7".

"Es complicado tener la presión de ser el reemplazante de Esteban, creo que es algo lindo para mí. Estoy enfocado en hacer las cosas bien. En un momento lo que se me decía no lo entendía mucho, pero con lo que me ha pasado creo que he madurado bastante", indicó el jugador a ESPN.

Además Morales subrayó que se debía un cambio a sí mismo "no soy el juvenil promesa, soy un jugador adulto en Colo Colo y no puedo andar haciendo cualquier cosa. Estoy enfocado en mejorar, tengo la linda opción de estar jugando".

Finalmente apuntó hacia el estado físico que tiene actualmente y realizó una crítica a su pasado.

"Hubo un cambio en todo sentido y en mi físico lo tenía que hacer. Marcelo (Espina) varias veces me tiró la oreja porque no podía llegar así. Puedo decir ahora autocríticamente que estaba gordo, pero ahora busco mi mejor versión en lo físico", sentenció.