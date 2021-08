Representante de Larrivey: "Esperaremos hasta fines de agosto para definir el futuro de Joaquín"

Sergio Irigoitía se mostró abierto a analizar opciones fuera de Universidad de Chile si es que no lo contactan para ver la situación contractual del ariete.

Sergio Irigoitía, representante de Joaquín Larrivey, puso una cuota de incógnita en torno a la continuidad del delantero en Universidad de Chile de cara a los próximos meses.

El ariete que marcó un doblete en el Clásico Universitario ante la Universidad Católica es, hoy por hoy, la máxima carta ofensiva de los azules, pues ha marcado 11 de los 14 tantos del club en el Campeonato Nacional 2021 y se encarama como el máximo goleador del certamen.

En diálogo con En Cancha, Sergio irigoitía explicó que se podría revisar la situación contractual del jugador a la brevedad, pese a que su vínculo con la escuadra laica figura hasta diciembre de 2021.

"Esperaremos hasta fines de agosto para definir el futuro de Joaquín, necesitamos coordinar con la familia", aseveró.

Agencia UNO

"Hay equipos en el extranjero que están interesados en Joaquín, pero nosotros no vamos a romper el contrato ", reconoció el representante.

En ese sentido, precisó que "Joaquín jugará en la U hasta el 31 de diciembre (…) pero si no me contactan de aquí a finales de agosto, tendremos que ver las otras opciones".