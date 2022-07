Herrera lapidario tras derrota de la U en el Superclásico: "No veo jugadores de Primera División"

Colo Colo, que completa casi una década sin perder ante su clásico rival, se impuso por 3-1 este domingo en el Estadio Fiscal de Talca, por la vigésima fecha del Campeonato Nacional 2022.

Colo Colo venció 3-1 a Universidad de Chile este domingo en el Estadio Fiscal de Talca y se quedó con el Superclásico 192° del fútbol chileno, válido por la vigésima fecha del Campeonato Nacional 2022 .

Con este resultado, el “Cacique” se escapó seis unidades en la cima de la tabla con 42 puntos, seguido por Ñublense (36), que el sábado perdió en su visita a Deportes La Serena.

El “Romántico Viajero”, en tanto, sufre nuevamente en la parte baja de la clasificación y queda en el 12° lugar con 21 positivos, a sólo tres de la zona de descenso.

Además, la U sigue sin poder festejar ante su archirrival en casi 10 años. La última vez que el elenco estudiantil derrotó a Colo Colo fue un ya lejano 5 de mayo de 2013 , considerando todos los enfrentamientos en Primera División.

Por eso, el ex arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, realizó un duro análisis tras el partido de este domingo en Talca.

“Yo creo que este partido casi que no resiste análisis, sinceramente. A mí me da pena ver esta U”, comenzó el “Samurái” en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Yo no veía un plantel tan poco competitivo desde, no sé, ni cuando estuvimos a punto de quebrar el 2002, 2003, me acuerdo. Y lamentablemente los que más pagan y a los que más les duele esto es a la gente que viene a ver al equipo”, continuó.

“Vendió las entradas en tres horas el club y llega acá y te encuentras con un nivel de equipo al que tu alientas que de verdad no sé por qué siguen viniendo al estadio, sinceramente”, agregó.

En lo futbolístico, Herrera disparó contra algunos jugadores y señaló que “los centrales de la U yo creo que tristemente no son ni para Primera División. A Tapia le falta mucho, Bastián Tapia es muy joven, al otro Tapia (Ignacio) le falta mucho físico también. Terminó descendiendo el año pasado”.

“(Marcelo) Morales de lateral izquierdo no sabe marcar. (Daniel) Navarrete por derecha prácticamente lo mismo, entonces prácticamente la defensa de la U hizo aguas. Y con esta gente defendiendo no se podía hacer mucho, tristemente, esa es la realidad de la U”, comentó.

“Ojalá que se mejoren los que están lesionados, porque también hicieron mucha falta y tristemente tenemos que mirar para abajo. Tenemos que mirar la parte de abajo de la tabla porque es la realidad, porque se conformó este plantel ni siquiera para pelear el descenso”, continuó Herrera con su análisis.

Antes de concluir, lamentó: “Insisto, yo no veo jugadores de Primera División, eso es lo triste en Universidad de Chile”.