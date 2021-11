Johnny Herrera se cuadra con el directorio de ByN tras fallida llegada de Martins a Colo Colo

El ex portero de la "U" indicó que "cuando hay ninguneo, hay que cerrar la puerta", haciendo referencia a la fallida transacción el semestre pasado.

Para el segundo semestre de 2021 Colo Colo intentó fichar a Marcelo Moreno Martins y tuvo todo acordado, pero en definitiva el delantero boliviano decidió quedarse en Cruzeiro para pelear la permanencia.

Ahora, con un presente aún más complicado donde Cruzeiro coquetea peligrosamente con la C, el nombre de Moreno Martins suena nuevamente en el "Cacique". Sin embargo el presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, dio un portazo -por ahora- a esta contratación.

“Lo descarto completamente. Por ningún motivo. No hemos vuelto a conversar. No ocultamos, queremos ser directos y transparentes. Fue un golpe. Teníamos todo aprobado , la intención que llegara. No se dio. Los jugadores que quieran venir a Colo Colo deben estar convencidos y ya nos dijeron en su minuto que no venía. No hemos insistido con ese tema", aseveró el timonel colocolino tras la reunión de directorio.

Postura que fue aplaudida por el ex portero y capitán del Club Universidad de Chile, Johnny Herrera.

El ahora comentarista enfatizó en TNT Sports que Colo Colo “no es cualquier club", añadiendo: "Basta de que se lo pasen por donde quieran. Por lo que recuerdo, Moreno Martins tenía acuerdo por todos lados y a último minuto dijeron con el representante que no querían venir por A, B o C motivo. Cuando hay ninguneo, hay que cerrar la puerta nomás”.

En esa línea respaldó las declaraciones de Valladares, agregando que es bueno que "se ponga firme ante ese tipo de cosas. Cuando les da lo mismo los clubes, los jugadores empiezan a ningunear a las instituciones”.