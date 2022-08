Valdivia por dichos de Alexis: "Quizá sintió que la cobertura que tuvo Arturo no fue la misma"

El delantero afirmó que "uno nunca es ídolo en su país", pero el "Mago" apuntó que Alexis "es un jugador que acá en Chile los niños lo tienen como ídolo".

Jorge Valdivia señaló que Alexis Sánchez "se equivoca" en sus declaraciones al afirmar que en Chile no es ídolo.

Fue durante la presentación con el Olympique de Marsella que el "Niño Maravilla" apuntó que el recibimiento dado por la parcialidad del club francés "fue algo lindo", señalando que "uno nunca es ídolo en su país" y que "me siento muy querido en el extranjero".

Al respecto, el "Mago" afirmó en ESPN que "Alexis se equivoca en su declaración y posteriormente rectifica. Nosotros tenemos algo que nos cuesta entender, que es no generalizar. Y generalizamos mucho".

"Hay un error de Alexis, porque debe ser con Arturo (Vidal) uno de los jugadores más queridos en Chile. Uno de los jugadores que el medio periodístico más protege y en quien más confianza tiene a pesar del tiempo que lleva sin jugar", complementó.

"Por eso considero que se equivoca, porque no son todos. Yo nunca me enojé cuando se me criticó lo futbolístico. En la profesión del periodismo tienes que criticar cuando ves, mereces y entiendes lo futbolístico", agregó Valdivia.