José Mourinho será el entrenador del AS Roma desde la próxima temporada

"The Special One" regresa por su revancha a la liga italiana.

El portugués José Mourinho será el entrenador del AS Roma a partir de la próxima temporada, con un contrato de tres años, anunció este martes el club italiano en un comunicado.

El técnico luso, doble vencedor de la Liga de Campeones, con el Oporto (2004) y el Inter de Milán (2010), vuelve de esta forma a Italia, tras haber sido técnico del club lombardo 2008 a 2010. Unas horas antes, la Roma había anunciado la marcha de su compatriota Paulo Fonseca, que dirigía al equipo desde junio de 2019.

Algo menos afortunado en sus últimas experiencias en los banquillos (Manchester United y Tottenham Hotspur), Mourinho regresa a un campeonato en el que logró cuatro títulos. De 2008 a 2010, durante sus dos temporadas al frente del Inter, Mourinho levantó dos "scudetti" de campeón de Italia, una Copa y una Supercopa.

Pero sobre todo, se hizo con la Champions League de 2010, la última lograda por un equipo italiano. "Tras haberme reunido con los propietarios y con Tiago Pinto, he entendido inmediatamente hasta qué punto la ambición del club es grande", reaccionó Mourinho en el comunicado en el que la Roma anuncia su contratación.

🤝 OFICIAL 🤝



La #ASRoma se complace en anunciar que José Mourinho será el nuevo entrenador del primer equipo a partir de la temporada 2021-22 pic.twitter.com/7e0Etp3usJ — AS Roma Español (@ASRomaEspanol) May 4, 2021

"Esta aspiración e impulso son los mismos que me han motivado siempre y juntos queremos construir una perspectiva ganadora en los próximos años", añadió.

Siempre preocupado por la comunicación, Mourinho no olvidó a los aficionados de su nuevo equipo: "la increíble pasión de los hinchas de la Roma me convencieron para aceptar el puesto". Séptimo de la Seria A y 9 puntos por detrás (y un partido más) que su rival de la capital, la Lazio, el AS Roma no tiene ninguna posibilidad de clasificarse el año que viene para la Liga de Campeones.

El jueves, el equipo recibe en su estadio al Manchester United en el partido de vuelta de las semifinales de la Europa League. Pero tras la apabullante victoria de los ingleses (6-2) en la ida, los romanos no tienen apenas posibilidades de soñar con una final europea esta año.