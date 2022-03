La Roja derrotó a Paraguay y clasificó al Mundial Femenino Sub 17

Con goles de Tapia y Cubillos, la escuadra nacional se ganó los pasajes a la Copa del Mundo que se disputará en India a finales de este 2022.

Un histórico triunfo consiguió la selección femenina de Chile sub 17 tras derrotar a Paraguay por 2-0 en el sudamericano disputado en Montevideo.

La Roja, que vistió de blanco ante las paraguayas, necesitaba el triunfo para conseguir uno de los tres boletos para el Mundial de la categoría que se disputará en India a fines de 2022.

Tras las derrotas ante Brasil y Colombia, el duelo ante Paraguay definiría todo.

Ambas escuadras tuvieron ocasiones de ganar el duelo pero fue Tapia, a los 85', la que definió con clase para adelantar al equipo que dirige Alex Castro.

La presión de estar consiguiendo el cupo para la Copa del Mundo para Chile, en vez de suponer una presión, hizo crecer a las nacionales, que consiguieron aumentar la ventaja con una bonita jugada culminada por Cubillos.

Chile no pasó apuros y el triunfo permite a La Roja sub 17 asegurar el cupo para la Coap del Mundo sub 17 India 2022.