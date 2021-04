Manchester City logra agónica victoria sobre Borussia Dortmund por los cuartos de la Champions

Manchester City derrotó por 2-1 al Borussia Dortmund, este martes en Inglaterra, y toma ligera ventaja de cara a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el próximo miércoles en Alemania.

El belga Kevin de Bruyne (19’) adelantó al líder de la Premier League, Marco Reus empató para los alemanes a poco para el final (84’), pero Phil Foden dio la victoria al equipo de Pep Guardiola sobre el pitazo final (90’).

El City, que sigue aspirando a cuatro títulos esta temporada, confirmó pronto su cartel de favorito de esta eliminatoria ante un Dortmund que se presentó en el Etihad Stadium sin tres de sus pilares, el mediocentro belga Axel Witsel, el enganche inglés Jadon Sancho y la joven perla Youssoufa Moukouko.

Guardiola, en cambio, salió con su equipo habitual, aunque sin delantero centro, con Bernardo Silva como falso 9 y Phil Foden, Riyad Mahrez y Kevin de Bruyne como tridente de apoyo al portugués.

Y en la primera jugada de peligro inglesa, el City no perdonó. Mahrez robó una pelota en el centro del campo y montó una contra que culminó De Bruyne con un remate raso desde la frontal del área pequeña (19).

El castigo para el Dortmund pudo haber sido mayor al descanso, ya que el árbitro rumano Ovidiu Alin Hategan señaló como penal una entrada de Emre Can sobre “Rodri”, aunque se retractó de su decisión tras consultar el VAR (29’).

Los alemanes, además, apenas inquietaron el arco del brasileño Ederson, que esta temporada sólo había encajado un gol en los ocho partidos disputados.

