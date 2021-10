Conocido museo de cera abre sede en Dubái y exhibe a Cristiano Ronaldo con la camiseta incorrecta

La estatua de cera de Cristiano Ronaldo en el Museo Madame Tussauds de Dubái lleva la camiseta de su antiguo club, Juventus de Turín, a lo que reaccionó este miércoles el establecimiento, diciendo que el futbolista portugués vestirá "muy pronto" los colores del Manchester United.

El célebre museo de cera londinense abrió esta semana en Dubái su primera sucursal en el mundo árabe. La camiseta blanquinegra del equipo italiano que lleva la figura de “CR7” hizo que las redes sociales hablaran del tema.

"Los aficionados de Cristiano Ronaldo estarán contentos al saber que su estatua de cera será pronto actualizada con su nueva camiseta del Manchester United", declaró el museo Madame Tussauds en un comunicado transmitido a la AFP.

La sucursal emiratí señaló que el fútbol es un mundo "en perpetuo movimiento, donde los jugadores cambian regularmente de equipo".

"Cada personaje del museo fue captado en una circunstancia dada y se encuadra en un momento emblemático de su historia", insistió el organismo.

En las últimas horas, varios medios de comunicación en línea británicos o portugueses habían descubierto que el jugador de 36 años llevaba la "camiseta equivocada" del club italiano, que dejó a finales de agosto después de tres temporadas.

NOW OPEN!



Our doors are open and we are thrilled to welcome you to the star-studded party of a lifetime. Head to https://t.co/yVAIyjk3hQ to book your tickets NOW!#MTDubai#MadameTussaudsDubai#Dubai#FeelTheFame#OpeningSoon@bluewaters_dxb pic.twitter.com/aV41wg4vrE