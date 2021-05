Neymar tilda de "absurda y mentirosa" la versión de Nike sobre investigación por agresión sexual

El futbolista del París Saint-Germain reaccionó ante el quiebre de su relación contractual con Nike debido a un supuesto rechazo a cooperar con una investigación por agresión sexual de un empleado en 2016.

El futbolista brasileño Neymar salió al paso del quiebre de su relación contractual con Nike y, de paso, catalogó de "absurdas y mentirosas" las versiones de la empresa por una investigación de agresión sexual en su contra.

Fue durante este jueves que Wall Street Journal consignó que "Nike terminó su relación con el atleta porque se negó a cooperar en una investigación de buena fe de acusaciones creíbles de irregularidades por parte de un empleado" en 2016.

Sin embargo, la réplica del astro brasileño del París Saint-Germain vino este viernes a través de un comunicado y una publicación en redes sociales.

"No hay nada que agregar porque el deportista Neymar, durante estos cinco años, nunca fue acusado y procesado directamente por el empleado de Nike", declaró en NR Sports.

"A pesar de todas las falsedades denunciadas, no presentaremos, por el momento, los documentos que revelen la forma de resolución del contrato, por obvias razones de estricto secreto y confidencialidad", agregó.

Eso mientras que, a través de Instagram, Neymar indicó que "los hechos se pueden distorsionar porque la gente los ve desde diferentes ángulos. No podemos negar que la vida es así".

"No entiendo cómo una empresa seria puede distorsionar una relación comercial respaldada por documentos . Las palabras escritas no se pueden modificar (...) cuando firmé mi primer contrato, siempre me advirtieron: ¡no hables de tus contratos! ¡Los contratos son confidenciales!", señaló.

Por lo mismo, agregó que "contrariamente a esta regla y afirmo que mi contrato fue rescindido porque no contribuí de buena fe a una investigación, esto es absurdo, mentiroso".

"No tuve la oportunidad de defenderme. No tuve la oportunidad de saber quién era esta persona ofendida. Ni siquiera la conozco. Nunca he tenido una relación. Ni siquiera tuve la oportunidad de hablar, de conocer las verdaderas razones de su dolor. Esa persona, un empleado, no estaba protegida. Yo, un atleta patrocinado, no estaba protegido", inistió.