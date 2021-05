“A mí no me echaron, a ti sí”: El cruce en redes sociales entre Nicolás Castillo y Felipe Flores

El delantero del América se burló de la derrota de Colo-Colo el pasado sábado ante Ñublense, lo que le valió críticas en redes sociales.

Múltiples críticas en redes sociales recibió el delantero nacional Nicolás Castillo luego que se burlara de la derrota de Colo-Colo ante Ñublense el pasado sábado, en Chillán. Hinchas de los albos lo salieron a cuestionar, pero también un ex jugador como Felipe Flores tuvo palabras para los dichos de Castillo, quien le respondió de vuelta.

Todo comenzó luego e que Colo-Colo fuera goleado por 5 a 1 ante Ñublense, en un partido que tuvo que presentar, en su mayoría, a jugadores juveniles por los casos de COVID-19 que se detectó en el plantel.

Tras el juego, Nicolás Castillo publicó una mano, emulando los cinco goles de Ñublense y unos íconos de risa en redes sociales, lo que provocó la ira de los hinchas albos, quienes le escribieron y lo encararon en sus cuentas personales.

Uno de esos hinchas etiquetó al ex jugador de Colo-Colo, actualmente en Barnechea, Felipe Flores, para que le respondiera a Castillo y el ex Antofagasta contestó. “Más que responderle a él, que lo echaron de Colo-Colo, quiero apoyar a la patrulla juvenil que se la jugó toda”, escribió.

Ante este comentario que hacía referencia a la estadía de Castillo en las inferiores de Colo-Colo, donde estuvo hasta 2002 antes de irse a la Universidad Católica, el actual delantero del América de México lo descartó. “A mí no me echaron, a ti sí. Yo me fui solito, por suerte. Gracias, abuelo”, respondió a través de una historia de Instagram.

Y en la siguiente publicación intentó justificar su burla hacia la derrota de los albos, asegurando que su intención no era burlarse de los jugadores jóvenes que jugaron, sino del equipo. “Por último, cuando escribo contra un equipo, no es a sus jugadores”, enfatizó.