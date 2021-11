Nicolás Peric revela que Esteban Paredes se retira a fin de año

El ex arquero indicó que el goleador histórico del fútbol chileno esta vez sí colgaría los botines.

Una victoria le resta a Coquimbo Unido para cimentar su regreso a Primera División , elenco en el que milita Esteban Paredes, quien a sus 41 años sigue siendo un valor importante para la escuadra pirata, tanto por la experiencia, como también en el aporte goleador y asistencia para sus compañeros.

Sin embargo la carrera del ex Colo Colo ya tendría fecha de término, puesto que según reveló Nicolás Peric a Chilevisión: "Hemos conversado. Él se retira a fin de año, me dijo que no juega más".

Además el "Loco" detalló que Paredes le propuso realizar "despedidas por todo Chile, para despedirnos de la gente. Yo no pude despedirme con gente en el estadio como me hubiera gustado, recibiendo un aplauso ".

Y fiel a su estilo, Nicolás Peric aprovechó de bromear con respecto a los goles convertidos por el "7", haciendo referencia a los tantos contra Johnny Herrera y su propia portería.

En esa línea Peric comentó en tono de broma: "Esteban a los que más goles nos hizo fue a Johnny (Herrera) y a mí. Nos debe la mitad de la carrera, la mitad de los premios son nuestros. Por la cantidad de años que jugué también, pero me hacía goles en todos lados".