Paredes confirma posible llegada de Valdivia a Coquimbo Unido: "Se vienen sorpresas"

Tras su salida por mutuo acuerdo de Unión La Calera, Jorge Valdivia está libre y busca equipo para continuar su ya extensa carrera.

Justamente sobre su posible nuevo destino, surgió información en las últimas horas que lo vinculan con uno de los líderes de la Primera B, Coquimbo Unido .

Incluso, uno que confirmó el rumor fue uno de los socios que tuvo el "Mago" en su último paso por Colo Colo: Esteban Paredes.

"Se vienen sorpresas, puede que venga a jugar acá Jorge Valdivia", señaló el delantero a DirecTV Sports según consignó AS. No obstante, no entregó más detalles sobre este eventual acuerdo.

De concretarse la llegada al puerto del ex Palmeiras, el conjunto pirata sumaría un ex seleccionado más, y mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, a sus filas, ya que ya tiene en su plantel a Carlos Carmona (34 años), Jean Beausejour (37 años) y el mismo Esteban Paredes (41 años).