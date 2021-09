Así fue el pelotazo de Cristiano que noqueó a guardia de seguridad (y el gesto que sacó aplausos)

El pasado martes, en la derrota del Manchester United por 2-1 en su visita al Young Boys de Suiza por la Champions League , el portugués Cristiano Ronaldo protagonizó un incómodo momento en la previa del compromiso, mientras los “Red Devils” calentaban en el campo de juego.

Y es que “CR7” noqueó de un pelotazo a una guardia de seguridad que se encontraba a un costado de la cancha. Tras darse cuenta de la situación, el futbolista se acercó para ver cómo estaba la persona, quien permanecía en el piso.

Tras el incidente, durante las últimas horas se conocieron a través de las redes sociales imágenes del disparo del luso que dio en plena cabeza de la mujer .

“CR7” no sólo se acercó a la guardia para disculparse e intentar ayudarla, sino que también colaboró como traductor a los médicos que auxiliaron a la mujer y finalmente le obsequió una camiseta.

Here cry more.

The steward is happy Ronaldo is happy. U can keep crying pic.twitter.com/HQsPeaJLpc