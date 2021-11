El "plan B" que tiene Universidad de Chile en caso de que Joaquín Larrivey no renueve

Los azules no sólo parecen estar preocupados por la lucha por la permanencia, sino que también en la renovación de algunas figuras.

Universidad de Chile se mantiene luchando por la permanencia en la recta final del Campeonato Nacional 2021.

Los azules se ubican sólo un puesto por sobre Deportes Melipilla, ubicado en el 15º lugar y en zona de promoción.

Sin embargo, esa no es la única preocupación para la directiva universitaria y sus hinchas, pues a final de temporada la U deberá zanjar definitivamente temas como la renovación de algunas de sus figuras.

Una de ellas es el goleador Joaquín Larrivey, quien ha sido uno de los referentes en ofensiva más importantes que ha tenido el conjunto azul, pese a estar complicado con la lucha por la permanencia.

Pero lo cierto es que si la renovación de "Larry Kane" se cae, en Universidad de Chile ya están agilizando gestiones para traer un eventual reemplazante. Y se trata del atacante argentino Gonzalo Sosa, de Deportes Melipilla.

El representante del delantero Luciano Krikorian, en diálogo con ADN , sostuvo que "tuve conversación con Universidad de Chile, que podía ser una alternativa según lo que pase con la renovación de Larrivey . Es la realidad".

"Gonzalo termina contrato en diciembre del 2022", aclaró, al mismo tiempo que confesó que otros clubes siguen de cerca al atacante.

"Sí he hablado con gente de Colo Colo y parte de su cuerpo técnico, es un jugador que les interesa pero hasta que no termine el torneo no creo que haya un avance", complementó al respecto.

Y aseguró que "tuve propuestas de un equipo de México que lo quiere, dos equipos de Ecuador y uno de Turquía. Hasta que no termine el torneo no vamos a evaluar nada".