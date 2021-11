Polémica en el karate: Medallista de oro panamericano alega marginación del mundial

El deportista comentó que su rival podría haber sido escogido por ser hijo de uno de los directivos de la federación.

El karate chileno se encuentra dividido debido a las acusaciones de Matías Rodríguez (25), quien señaló que no fue escogido para representar al país a pesar de ser triple campeón latinoamericano, siendo elegido Joaquín González por ser hijo de un directivo.

El karateca es el actual Campeón Panamericano (2021), Medalla de Bronce en Premier League en El Cairo (2021), número 1 en el ránking nacional y número 16 del mundo en su categoría.

En entrevista con AS, el Rodríguez sostuvo que “esta no es primera vez que pasa, no es primera vez que eligen al mismo atleta. Hay que tener en cuenta también que mi rival de categoría es hijo de uno de los directivos , que son los que deciden quién va”.

"Aquí nadie me ha regalado nada, nunca he sido el favorito, todo ha sido fruto de mi esfuerzo y del apoyo de los míos. Solo les pido que sean justos y que existan los mismos criterios de selección para todos. Hoy, soy el mejor de Chile y de mi continente y me están dejando fuera del Campeonato del Mundo de Karate en mi categoría ( me llevan solo para pelear equipo)", agregó en una publicación en Instagram.

“En ningún momento he desmerecido los logros deportivos de mi compañero, pero hay que contextualizar, los logros de él son de 2018-2019, mis logros son actuales. Yo soy el actual campeón continental y el yo soy el primero en el ranking nacional. No he encontrado la lógica de por qué se tomó la decisión, entonces recaigo en que la decisión fue arbitraria”, comentó en Sin Despertador.

En este sentido añadió que “lo que menos quiero es que exista una rivalidad entre deportistas, ni afectarlo a él directamente”.