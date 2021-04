"Me importa un carajo este partido": Benoit Paire se despide con polémica del Masters de Montecarlo

El francés criticó el sistema de burbujas sanitarias en el circuito, lo que aparentemente le motiva bastante poco a la hora de entrar a la cancha.

El francés Benoit Paire (35° ATP) se despidió el domingo en la primera ronda del Masters 1000 de Montecarlo, luego de perder frente al australiano Jordan Thompson (63°).

Fiel a su polémico estilo, el francés lanzó una provocadora frase en conferencia de prensa, criticando el sistema de burbujas sanitarias que se usa en el torneo, pero, además, dejando entrever que poco le importó la derrota.

“Me importa un carajo este partido. Tengo un partido de dobles y luego me iré a casa, a dos horas en coche. Venir a estos cementerios me deprime. Nos decíamos que vienes a Montecarlo, uno de los mejores torneos del mundo y llegas, ves que está vacío y hay un ambiente triste que rara vez se ha visto. Me siento como un miserable cuando estoy en la cancha. El circuito se pudrió. ¡Pero al menos tengo 12.000 euros! Dirán: ‘Está hablando de mucho dinero’. He ganado 12.000 euros para estar tranquilo en el hotel y luego irme a casa. Es perfecto”, disparó el francés, luego de caer en poco más de tres horas con 74 errores no forzados.

Esta no es la primera vez que Paire protagoniza un momento similar. Tras su eliminación en el Masters 1000 de Miami declaró a L’Equipe: “Perdí en primera ronda, eso es mejor. Podré dejar rápido la burbuja y disfrutar unos días. No puedo esperar para llegar a la playa o la piscina. El tenis no es mi prioridad en este momento. Sólo quiero salir de la burbuja, ese es mi objetivo en todos los torneos”.

“Cuando voy a los torneos llego, gano algo de dinero y me voy al próximo torneo. Hago mi trabajo. Lo sorprendente del circuito actual es que se pueden perder muchas ganancias. Si ganas un torneo ATP 250 te llevas 30.000 dólares cuando yo, en algunos torneos en primera ronda, me he llevado 10.000 dólares pese a perder. ¿Por qué volverse loco para ganar un poco más?”, agregó en aquella ocasión.

La pandemia del coronavirus obliga a endurecer las restricciones y las medidas sanitarias en el tenis, entre otras cosas jugar sin público en las tribunas, algo que al parecer le entrega poca motivación al número 35 del mundo.