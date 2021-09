Cambio de sistema y apostando por la experiencia: posibles XI de la U y Colo Colo para el clásico

Azules y albos se enfrentan este domingo en el Estadio El Teniente de Rancagua. Esteban Valencia y Gustavo Quinteros ya tendrían definidas sus alineaciones titulares.

Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentan este domingo a las 16:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, en el Superclásico 190 del fútbol chileno que pondrá fin a la vigésimo segunda fecha del Campeonato Nacional 2021.

A sólo dos días de este importante compromiso, azules y albos ya esbozan lo que serán sus alineaciones titulares.

En el caso de la U, el técnico Esteban Valencia tendría prácticamente definido el once inicial, con algunas novedades y cambio de sistema.

El “Huevo” apostaría por un esquema que le permita fortalecer los duelos en las bandas, sacando a Marcelo Cañete para eliminar el rombo en el mediocampo. En su lugar ingresaría como titular Pablo Aránguiz, aunque con una función mixta entre extremo y enganche.

Agencia Uno

También resta resolver la condición de Ramón Arias. Aunque “Cachila” está considerado entre los titulares, ha presentado problemas musculares.

De esta forma, la U alinearía el domingo con Fernando De Paul en el arco; Yonathan Andía, Osvaldo González, Ramón Arias y Marcelo Morales en defensa; Sebastián Galani, Gonzalo Espinoza y Mario Sandoval en el medio; Pablo Aránguiz, Joaquín Larrivey y Franco Lobos en el ataque.

En el caso de Colo Colo, Gustavo Quinteros se la jugaría por un once con más experiencia, dejando de lado a los juveniles, a pesar de que estos han respondido de buena manera a lo largo de la temporada.

El DT albo dejaría a los Sub 21 Vicente Pizarro, Joan Cruz y Bryan Soto como alternativas para la segunda etapa. Pablo Solari sería titular, pero él no cuenta en el registro de la regla Sub 21 por ser argentino

De esta forma, el “Cacique” alinearía con Brayan Cortés en el arco; Oscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo en defensa; Leonardo Gil, César Fuentes, Pablo Solari y Gabriel Costa en el medio; Marcos Bolados e Iván Morales en ofensiva.