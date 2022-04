Problemas en Colo Colo: Emiliano Amor sería baja para duelo con Católica de este sábado

En el Cacique también están atentos a la situación de Juan Manuel Lucero, quien tendría molestias pero igual estaría presente ante los cruzados.

Colo Colo afronta una de las semana más importante de la temporada. Este sábado visita al tetracampeón nacional Universidad Católica y el domingo reciben en el Estadio Monumental por Copa Libertadores a River Plate, con quien comparte la punta del grupo F.

No obstante, en el Cacique no contarían este domingo en San Carlos de Apoquindo con el defensor Emiliano Amor. El ex Vélez se habría lesionado un tobillo por lo que es casi seguro que no sea ni citado para el duelo según pudo averiguar T13 .

Instagram/cdlsoficial Lee También > Humberto Suazo y Matías Fernández le obsequian camiseta de La Serena al presidente Boric

A pesar de esto, esta dolencia no le impediría al zaguero estar disponible para el trascendental partido ante los "millonarios" de mitad semana.

En Macul también están pendientes de la situación del goleador Juan Manuel Lucero, quien estaría con molestias pero igualmente estaría en condiciones de enfrentar a Universidad Católica.