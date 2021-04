PSG da el golpe y vence al Bayern en Alemania por la ida de los cuartos de final de la Champions

Dos asistencias de Neymar, dos goles de Kylian Mbappé y un puñado de paradas de altísimo nivel de Keylor Navas permitieron al París Saint-Germain ganar 3-2 al vigente campeón Bayern Múnich, este miércoles en la ida de los cuartos de Champions que disputan los dos últimos finalistas.

En Múnich, bajo una fuerte nevada sorprendente en abril, el partido fue una locura. El Bayern Múnich desplegó el guion habitual; dominio, contundencia y riesgo, un escenario que interpretó a la perfección el PSG, aplicado en defensa pese a sus carencias y letal a la contra.

El PSG se puso 2-0 por delante gracias a Mbappé (minuto 3) y Marquinhos (28’), con el Bayern igualando con dos tantos calcados, logrados de cabeza por el antiguo parisino Eric Choupo-Mouting (37’) y Thomas Muller (60’). Mbappé marcó el tanto del triunfo en el 68’.

A pesar del asedio inicial bávaro, el PSG encontró agua en el desierto con una contra conducida por Neymar, que sirvió con sutileza para que Mbappé rematara con fuerza al cuerpo de Manuel Neuer, que no fue capaz de blocar.

