Real Madrid da el primer golpe ante Liverpool y toma ventaja en los cuartos de la Champions

El Real Madrid acaricia las semifinales de la Liga de Campeones tras imponerse 3-1 al Liverpool, con doblete de Vinicius, este martes en la ida de los cuartos de final del torneo continental en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

El brasileño abrió el marcador (27’) y Marco Asensio amplió la cuenta (36’), antes de que Mohamed Salah marcara el 2-1 (51’), pero Vinicius repitió para poner el 3-1 (64’), que da a los merengues ventaja para la vuelta en Anfield la próxima semana.

Con velocidad y precisión en los pases, el Real Madrid superó a un Liverpool, que trató de presionar arriba la salida del balón, lo que aprovecharon los locales para poner balones largos a la espalda de los defensas.

Al cuarto de hora, Vinicius avisó con un cabezazo demasiado cruzado, pero a la media hora, el brasileño controló en carrera un pase en profundidad de Kroos para marcar ante la salida del portero Alisson Becker (27’).

El tanto aumentó las dudas del Liverpool, muy impreciso en sus pases, sin apenas lograr conectar con sus hombres de ataque Mohamed Salah, Diogo Jota y Sadio Mané.

En medio del marasmo inglés, Kroos volvió a poner un pase largo, que despejó mal Alexander-Arnold poniendo el balón franco a un solitario Asensio que superó por alto a Alisson en su salida (36’).

⏰ RESULTS ⏰



⚪️ Vinícius Júnior (2) & Asensio secure first-leg victory for Real Madrid

🔵 De Bruyne & Foden net as Manchester City claim late win the quarter-finals



🤔 Which players impressed you?#UCL