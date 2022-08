"Chino" Ríos anunció que apoyará al Rechazo: "Es un momento en el que debemos ser muy responsables"

El ex número 1 del mundo publicó un video para informar de su preferencia a la plebiscito de salida.

A 20 días para el plebiscito de salida, el extenista nacional Marcelo Ríos le entregó su apoyo al Rechazo.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el “Chino Ríos” hizo un llamado a dejar las diferencias de lado y a ser responsables en estas prontas elecciones.

“Nuevamente Chile nos necesita unidos. Dejemos nuestras diferencias de lado y pensemos en lo que realmente nos une y que es lo mejor para todos. Es un momento en el que debemos ser muy responsables”, escribió en su cuenta de Twitter, donde apoyó al Rechazo.

En el video se aprecia cuando el ex tenista logró ser el número 1 del mundo y los grandes desastres que han azotado a nuestro país.

Nuevamente Chile nos necesita unidos, dejemos nuestras diferencias de lado y pensemos en lo que realmente nos une y que es lo mejor para todos. Es un momento en el que debemos ser muy responsables. pic.twitter.com/9FEQAkJvbA August 15, 2022

“Cuando Chile gana, todo un país sale a celebrar. Todos gritan, pero de emoción y felicidad. Cuando Chile gana, todos se siente identificados, no importa si eres rico o pobre . No hay destrozos, no hay desmanes, no hay violencia”, afirmó el “Chino”.

“Yo votaré Rechazo porque quiero que Chile, mi país, vuelva a ser el número uno”, agregó.