Rafael Dudamel y opción de renunciar tras derrota en el Superclásico: "No pasa por mi cabeza"

La U perdió por la cuenta mínima frente a Colo Colo este domingo en el Estadio Monumental y completó 20 años sin poder ganar en Macul.

Colo Colo venció por la cuenta mínima a Universidad de Chile este domingo en el Estadio Monumental, por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2021, y se quedó con el Superclásico 189 del fútbol chileno.

Con este resultado, además, los azules llegan a 20 años sin poder vencer a los albos en el recinto de Macul. La última victoria del “Romántico Viajero” en casa del archirrival fue el 9 de septiembre de 2001.

Twitter Lee También > No perdonan los 20 años sin triunfos de la U en el Monumental: los memes que dejó el Superclásico

Tras el compromiso, el técnico venezolano Rafael Dudamel apuntó, entre otras cosas, a la opción de dejar la banca estudiantil, asegurando que la idea “no pasa por mi cabeza”.

“Yo hago eco del análisis del partido, puedo responder sobre eso, pero hay cosas que no corresponde decir al entrenador”, complementó al respecto.

Sobre el partido, expresó que “no voy a quedar contento nunca después de una derrota, pero no tengo nada que reprocharles a mis futbolistas”.

“El resultado adverso no va a alejarme de encontrar las cosas buenas que hicimos. No quedo contento, pero hay cosas que nos permiten seguir en este camino que recién comienza”, continuó.

“El resultado adverso de hoy me deja amargura, pero no me aleja de la realidad que es que el equipo hizo muchas cosas mejores”, cerró acerca de la derrota.