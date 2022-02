Betis de Pellegrini y Bravo deja en el camino al Zenit y se instala en octavos de la Europa League

Real Betis avanzó este jueves a los octavos de final de la Europa League 2021-2022 , luego de igualar sin goles frente al Zenit en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla.

El equipo dirigido por el técnico Manuel Pellegrini , y donde también juega el portero Claudio Bravo , había ganado 3-2 el pasado jueves en su visita al Estadio de San Petersburgo, en Rusia, lo que le permitió acceder a la ronda siguiente.

Bravo, quien volvió a las citaciones del conjunto verdiblanco luego de superar una lesión, estuvo en la banca de suplentes.

⏰ RESULTS ⏰



✅ Barcelona, Betis, and Rangers reach the last 16



* Braga and Sheriff to play extra-time#UEL pic.twitter.com/TMx6ZxjMI3