"Me retiro": Johnny Herrera confirma su adiós al fútbol profesional a los 39 años

Deja el fútbol como el jugador más ganador en la historia de Universidad de Chile.

El portero Johnny Herrera, de 39 años, confirmó este martes su retiro del fútbol profesional.

“Me retiro, desde que salí de la U lo estaba pensando. Decidí seguir jugando porque mi vieja, que en paz descanse, me dijo que no le diera el gusto a los hueones de la U. Lo hice, me fui a Viña y fui feliz”, afirmó el ex portero y capitán de Universidad de Chile en conversación con TNT Sports .

“No fue fácil decidir dejar el fútbol. Tuve muchos clubes para seguir. Hablé con tres presidentes dueños, siempre pensaba que si seguía o no (...) Uno cuando deja la actividad dimensiona lo que consiguió”, agregó.

Herrera deja el fútbol como el jugador más ganador en la historia de la U, donde disputó 497 partidos y marcó cinco goles. Durante sus dos etapas en el “Romántico Viajero”, consiguió 13 títulos en total: ocho torneos nacionales, tres Copa Chile, una Supercopa y la histórica Copa Sudamericana 2011.

Además, suma otro título con Everton, el Apertura 2008, club al que defendió primero entre 2007 y 2008 y posteriormente en 2020, su último equipo antes de optar por dejar el fútbol. También vistió las camisetas de Corinthians, en Brasil, y de Audax Italiano.

Tras 22 años compitiendo en el fútbol profesional, el “Samurái” deja la actividad para incorporarse como comentarista a TNT Sports.