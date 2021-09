Robbie Robinson: "Voy a tomar un tiempo para decidir a qué selección voy a representar"

Luego que Chile oficializara la salida del jugador desde la concentración, el propio Robinson usó sus redes sociales para explicar el motivo por el cual fue desconvocado.

La noche de este miércoles, la Federación de Fútbol de Chile informó que el chileno-estadounidense, Robbie Robinson , fue liberado de la convocatoria de La Roja apelando a "motivos personales".

Instagram - Robbie Robinson

Tras el anuncio de Chile, el propio Robinson usó sus redes sociales para explicar el motivo por el cual fue desconvocado del equipo.

"Quiero agradecer a los aficionados, jugadores, entrenadores y empleados de La Roja por su caluroso recibimiento al tener el honor de unirme a la concentración de la selección nacional. Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por como me han tratado", inidicó su mensaje el jugador del Inter de Miami.

Sin embargo, Robinson añadió que "en este momento, he decidido regresar al sur de la Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar, mientras ayudo al Inter de Miami a llegar a los playoffs".

Este jueves, Chile se enfrentará ante Brasil en el Estadio Monumental, de cara a la primera de las tres fechas clasificatorias rumbo al mundial de Qatar 2022.