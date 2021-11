Romero asegura que el responsable de los árbitros "nos reconoció que fue penal a Luján"

El técnico de los azules reclamó contra el arbitraje y aseguró que incluso en el gol de Zampedri existió una infracción.

El entrenador de la Universidad de Chile, Cristián Romero, reclamó contra el arbitraje de Julio Bascuñán tras la derrota de los azules ante Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo.

Para el estratega de los laicos, hubo dos jugadas clave que fueron injustas para su escuadra: El posible penal a Luján en los primeros minutos del duelo y el gol de Fernando Zampedri, que fue el único anotado durante el encuentro.

Agencia Uno Lee También > La UC celebra y la U sufre: Así quedó la tabla de posiciones luego del clásico universitario

“No quiero que suene a excusa, no estoy pidiendo que nos ayuden, pero al menos queremos que nos cobren lo justo. La jugada de Nahuel Luján fue penalazo, todo el mundo lo vio, y no entiendo por qué Bascuñán no lo cobró y tampoco por qué el VAR no se manifestó. La tecnología está para asistir en estas jugadas, pero aquí no ocurrió así”, lanzó Romero.

“ Castrilli nos reconoció que fue penal a Luján, te lo estoy diciendo ”, agregó el adiestrador, haciendo referencia a Javier Castrilli, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP.

Si lo del penal indignó a Romero, el tanto de Zampedri tampoco se quedó atrás.

“Hoy no hubo justicia en la cancha. Hubo penal reconocido por el responsable de los árbitros. El gol fue en una falta evidente. No sirve de nada que esos errores se reconozcan después en los pasillos”, argumentó.

La derrota es la séptima consecutiva de la Universidad de Chile, que mira con preocupación los puestos de descenso y promoción del campeonato.

Mientras que Católica recuperó la punta del torneo con 59 unidades, una más que Colo Colo, que tiene un partido menos.